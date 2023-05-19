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Военный РФ получил подозрение СБУ за приказ уничтожить "Мрию"
19.05.2023 12:57 Mignews

Военный РФ получил подозрение СБУ за приказ уничтожить "Мрию"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генерал-лейтенанту армии РФ Анатолию Концевому. По версии следствия, он отдавал приказ уничтожить самолет АН-225 "Мрия".

"Именно по его приказу оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

"Для штурма стратегически важного аэродрома в Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора. Установлено, что российский генерал входит в состав высшего военного командования с РФ и принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении СБУ.



Напомним, россияне утверждают, что "Мрия" была уничтожена огнем украинской армии после того, как армия РФ захватила Гостомельский аэродром.

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