



Военный РФ получил подозрение СБУ за приказ уничтожить "Мрию"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генерал-лейтенанту армии РФ Анатолию Концевому. По версии следствия, он отдавал приказ уничтожить самолет АН-225 "Мрия".



"Именно по его приказу оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.



"Для штурма стратегически важного аэродрома в Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации страны-агрессора. Установлено, что российский генерал входит в состав высшего военного командования с РФ и принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении СБУ.







Напомним, россияне утверждают, что "Мрия" была уничтожена огнем украинской армии после того, как армия РФ захватила Гостомельский аэродром.