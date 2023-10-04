



Военные РФ заставили пленных украинцев доставлять боеприпасы по минным полям

ООН подтвердила еще шесть внесудебных казней украинских военных, попавших в плен к россиянам. Об этом говорится в опубликованном 4 октября докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



Наиболее подробно описана казнь двух военнослужащих ВСУ, захваченных в плен в августе прошлого года в Донецкой области “вооруженной группой, связанной с российской армией”. В течение трех месяцев пленных принуждали доставлять на позиции россиян боеприпасы и другие вещи – по минным полям и под обстрелами. Также их заставляли забирать с поля боя раненных россиян.



В сентябре один из украинцев получил ранение, наступив на мину. После этого его застрелили. Еще одного пленного казнили за отказ выполнять задание. Не менее пяти украинцев, согласившихся делать эту работу, были ранены.



Еще двух пленных украинцев казнили в марте 2022 года в селе Слобода Черниговской области, говорится в докладе. Также к внесудебным расправам ООН отнесла казни двух военнослужащих ВСУ, попавшие на видео. Из текста доклада следует, что речь, скорее всего, идет об Александре Мациевском, сказавшем перед смертью слова “Слава Украине!”, и о пленном, которому отрезали голову ножом. ООН считает оба видео подлинными.



Доклад ООН посвящен ситуации с правами человека в Украине в период с 1 февраля по 31 июля 2023 года. Новые зафиксированные казни украинских пленных произошли до 1 февраля. По данным ООН, всего за время войны были казнены и запытаны до смерти 21 украинский пленный.



Жертвами военных преступлений россиян становятся не только украинские военные, но и гражданские. Одним из мест, где массово похищают и пытают мирных жителей, стал оккупированный в начале войны Мелитополь.