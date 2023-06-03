



Военные РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте, - ISW

ЧВК "Вагнера", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические боевые соединения "Каскад" и "Русич" еще до заметных успехов на фронте спорят в информационном пространстве о наибольшем влиянии на общество и руководство Кремля.



Об этом сообщается в отчете ISW.



Дискуссии о влиянии различных подразделений на локальные продвижения оккупантов в районе Марьинки и Бахмута совпадают с сообщениями о прибытии в Украину чеченских формирований.



По мнению аналитиков ISW, поддержка дискуссий о роли подразделений в незначительных продвижениях, вероятно, направлена на то, чтобы подорвать способность главы Чечни Рамзана Кадырова использовать любые последующие тактические успехи для повышения своего авторитета и повторного использования своих военизированных формирований в качестве основной нерегулярной наступательной силы.



Многие нерегулярные формирования могут быть возмущены попыткой Кадырова взять на себя ответственность за любой успех после нескольких месяцев наступательных операций на истощение.



Ключевые выводы ISW:



Минобороны РФ продолжает несоразмерно реагировать на ограниченные рейды на территорию России.



Отдельные российские блогеры продолжают использовать ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства.



В ночь с 1 на 2 июня войска РФ нанесли очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников иранского производства.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призывы к прекращению огня неприемлемы, поскольку они позволят Путину укрепить контроль над оккупированными территориями.



Российские войска продолжали наземные атаки на Купянском и Кременском направлениях, также оккупанты провели локальные атаки в Марьинке.



Российский источник утверждал, что ВСУ добились территориальных успехов в ходе ограниченных контратак на юге Донецкой области.



Российские источники утверждают, что Украина нанесла удар по территории порта в оккупированном Бердянске Запорожской области ракетами Storm Shadow.



Российские оккупационные власти продолжают насильно вывозить в Россию украинских детей под видом программ медицинской реабилитации.



