Военные РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте, - ISW
ЧВК "Вагнера", батальон "Спарта", а также оперативно-тактические боевые соединения "Каскад" и "Русич" еще до заметных успехов на фронте спорят в информационном пространстве о наибольшем влиянии на общество и руководство Кремля.
Об этом сообщается в отчете ISW.
Дискуссии о влиянии различных подразделений на локальные продвижения оккупантов в районе Марьинки и Бахмута совпадают с сообщениями о прибытии в Украину чеченских формирований.
По мнению аналитиков ISW, поддержка дискуссий о роли подразделений в незначительных продвижениях, вероятно, направлена на то, чтобы подорвать способность главы Чечни Рамзана Кадырова использовать любые последующие тактические успехи для повышения своего авторитета и повторного использования своих военизированных формирований в качестве основной нерегулярной наступательной силы.
Многие нерегулярные формирования могут быть возмущены попыткой Кадырова взять на себя ответственность за любой успех после нескольких месяцев наступательных операций на истощение.
Ключевые выводы ISW:
Минобороны РФ продолжает несоразмерно реагировать на ограниченные рейды на территорию России.
Отдельные российские блогеры продолжают использовать ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства.
В ночь с 1 на 2 июня войска РФ нанесли очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников иранского производства.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призывы к прекращению огня неприемлемы, поскольку они позволят Путину укрепить контроль над оккупированными территориями.
Российские войска продолжали наземные атаки на Купянском и Кременском направлениях, также оккупанты провели локальные атаки в Марьинке.
Российский источник утверждал, что ВСУ добились территориальных успехов в ходе ограниченных контратак на юге Донецкой области.
Российские источники утверждают, что Украина нанесла удар по территории порта в оккупированном Бердянске Запорожской области ракетами Storm Shadow.
Российские оккупационные власти продолжают насильно вывозить в Россию украинских детей под видом программ медицинской реабилитации.