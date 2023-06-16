



Военные рапортуют об успехе ВСУ на ряде направлений

Силы обороны Украины продолжают оборонительные и наступательные действия, несмотря на авиационное и артиллерийское преимущество врага, и имеют частичный успех. Об этом сообщил Military Media Center со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева.



"Наши воины имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются - ни одна позиция не потеряна", - подчеркнул он.



Отмечается, что подразделения ВСУ успешно наступали на направлениях Новоданиловка-Роботино (Запорожская область) и Левадно-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей).



В районе города Угледар имели успех на отдельных участках.



"В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах", - добавил спикер.



Украинские защитники также вели успешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области, вытеснив оккупационные войска с занимаемых позиций.





Ранее сообщалось, что в последние дни ВСУ продвинулись на некоторых участках фронта от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км территории. Идет наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях.