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Военные рапортуют об успехе ВСУ на ряде направлений
16.06.2023 09:56 Mignews.ua | фото: GeneralStaff.ua

Военные рапортуют об успехе ВСУ на ряде направлений

Силы обороны Украины продолжают оборонительные и наступательные действия, несмотря на авиационное и артиллерийское преимущество врага, и имеют частичный успех. Об этом сообщил Military Media Center со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева.

"Наши воины имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются - ни одна позиция не потеряна", - подчеркнул он.

Отмечается, что подразделения ВСУ успешно наступали на направлениях Новоданиловка-Роботино (Запорожская область) и Левадно-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей).

В районе города Угледар имели успех на отдельных участках.

"В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах", - добавил спикер.

Украинские защитники также вели успешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области, вытеснив оккупационные войска с занимаемых позиций.


Ранее сообщалось, что в последние дни ВСУ продвинулись на некоторых участках фронта от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км территории. Идет наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях.

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