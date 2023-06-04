



"Военкоры": ВСУ прорвали первую линию обороны на запорожском направлении

ТГ-каналы российских военкоров сообщают о прорыве ВСУ на запорожском направлении:



"Наступление врага на Запорожском фронте: ВСУ смогли вклиниться в первую линию обороны

▪️В районе Времьевского выступа ночью враг смог провести разминирование, по которому в районе 12:00 в атаку пошли 3 бронегруппы из танков и НАТОвских бронемашин.

▪️Враг прошёл в серой зоне по трём направлениям, зайдя на наши передовые позиции и вклинившись до 250-300 метров в районе Новодаровки.

▪️В районе Приютного и Нескучного-Макаровки в ходе боёв противник был остановлен подразделениями 5 армии ВВО.

▪️До трёх мотопехотных рот ВСУ с танками и НАТОвской легкой бронетехникой потеряли минимум 2 танка, несколько боевых бронемашин и до взвода штурмовой пехоты.

▪️По участку прорыва активно работают наши САУ, РСЗО, гаубицы и миномёты.

▪️Также к купированию прорыва подключилась армейская авиация".



"На Великоновоселковском направлении (Времьевский выступ) противник предпринимает попытку прорыва. Сгруппировав ударный кулак, в первой половине дня он смог достичь тактического успеха - забрал у нас одну позицию, но понёс ощутимые потери. Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва - очевидно, стремится приумножить достижения", - сообщает А. Ходаковский.