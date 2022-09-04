



"Военкоры": Украинцы бросили в бой "Леопарды"

Российские “военкоры” сообщают о том, что на Херсонском направлении ВСУ бросили в бой танки немецкого производства “Леопард”.



3 сентября Telegram-канал «Рыбарь» проинформировал, что его источники сообщили о появлении под селом Андреевка в Херсонской области роты танков «Леопард» (Leopard) второй версии, предположительно поставленных из Испании.



"Сейчас они находятся в голой степи без поддержки средств ПВО в Сухом Ставке в зоне поражения российской артиллерии и авиации. Источник поправляет, что речь может идти про 2А6. Вероятнее всего, речь об испанских 2А4. Полтора месяца назад они как раз засветились при погрузке в одном из портов Европы" - сообщает Рыбарь.





