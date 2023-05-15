



"Военкоры": с вероятностью 95% засада на авиагруппу осуществлена с ЗРК NASAMS

13 мая 2023 года в Брянской области были сбиты два вертолёта Ми-8, фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Погибли девять военных лётчиков.



На окраине города Клинцы при падении Ми-8 погибли все три члена экипажа, на земле пострадала одна женщина. В Унечском районе у деревни Волкустичи при крушении второго вертолёта Ми-8 погибли ещё три члена экипажа. Под Стародубом примерно в 20 километрах от границы с Черниговской областью Украины рухнул Су-34 с двумя членами экипажа, и в деревне Сурецкий Муравей Клинцовского района погиб лётчик истребителя Су-35.



«С вероятностью в 95% засада была осуществлена с ЗРК NASAMS, чей экипаж знал точный коридор, по которому должна была лететь российская авиационная группа. Местные жители видели шесть одновременных пусков на севере Черниговской области. В войсках ПВО Украины отданы указания по охоте на наших лётчиков вдоль госграницы. Использовать для этого будут поставленные из-за рубежа ЗРК, тем самым апробируя их на украинском театре военных действий. На Украине решили заявить, что это работа российского ПВО и самострел, тем самым "обелив" западных партнёров. Но это не так», – считает один из самых популярных и авторитетных российских военных каналов, Рыбарь.