



"Военкор": ВСУ обходят "линию Фаберже" и перемалывают российские войска

Огромная оборонительная "линия Суровикина", которую армия РФ возводила всю зиму, оказалась полностью бесполезной.



Российская армия совершенно не готова к украинскому контрнаступлению. Оборонительная "линия Суровикина" никак не мешает ВСУ перемалывать противника и продвигаться вперед. Большой пост об этом обнародовал в Telegram российский "военкор" Андрей Морозов "Мурз".



Оборонительные сооружения ВС РФ в Украине он издевательски назвал "линией Фаберже", заверив, что они не помогут. ВСУ не идут на их штурм, а применяют хитрую тактику. Имея инициативу на поле боя, украинцы заставляют россиян обороняться на неподготовленных рубежах и этим добивать остатки боеспособных сил.



""Линия Фаберже", возводившаяся всю зиму, с ее рвами, валами и окопами с бетонированными дотами, в этой ситуации оказывается совершенно бесполезной. Противник (ВНЕЗАПНО!) не дурак и заставляет наших, пока еще способных отбиваться, принять оборонительные бои там, где таких укреплений нет. Там, где это выгодно ему, и откуда наши не могут отступить", - пишет Морозов.



Морозов продолжает: "Самые острые проблемы текущего момента - дефицит артиллерийского БК, полноценных армейских БПЛА с грамотными расчётами, дефицит рабочего войскового РЭБ, способного эффективно бороться со всем спектром вражеских БПЛА. Скоро к ним добавится крайний дефицит опытной и мотивированной пехоты.



Многие в эти дни начали, глядя на всё это, задаваться вопросом - "Что это? Глупость или предательство?" Вопрос не только очень запоздалый, но и не корректный.



Глупость и некомпетентность - прекрасная первичная почва для предательства и внедрённой агентуры. Февральская революция 1917 года не даст соврать".



