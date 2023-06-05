



"Военкор": встречный бой в Марьинке, контрнаступление РФ под Бахмутом отбито

“Военкор” Семен Пегов сообщает об ожесточенных боях на Донбассе.



Пегов пишет: "На донецком фронте в Марьинке начались встречные бои. ВСУ стремятся перехватить инициативу. Также украинские войска контратаковали у Водяного и Опытного. Российская артиллерия обстреливала Невельское, Первомайское, Карловку, Авдеевку и Нью-Йорк. ВСУ нанесли удары по Донецку и Горловке.



К юго-западу от Бахмута подразделения Вооружённых Сил РФ при поддержке артиллерии пытались контратаковать в направлении Белой Горы, Ивановского и Спорного. Без успеха. Ожесточённые встречные бои за высоты в районе Железнянского. Под обстрелами позиции ВСУ в Предтечине, Часовом Яре, Орехово-Васильевке, Васюковке, Роздоловке, Северске и Верхнекаменском. Украинская армия била по Курдюмовке, Клещеевке и Бахмуту".