



Внучка знаменитого Чарли Чаплина поддержала россиян

Внучка знаменитого Чарли Чаплина, актриса Уна Чаплин, высказалась в поддержку россиян и призвала прекратить "идеологическую войну" с Россией.



Уна Чаплин сыграла в сериале "Измены" от Netflix, где россияне изображены как антигерои. Это ей не совсем понравилось и актриса решила встать на защиту россиян, сообщает ТСН.



"Я так устала от того, что россияне - плохие парни. Даже не могу описать. Может, наконец-то, кто-то придумает лучший стереотип, с которым можно было бы работать", - заявила Чаплин в интервью газете Independent.



Актриса добавила, что эпизоды с россиянами в сериал добавляли прямо во время съемок. Уна Чаплин связывает это с войной в Украине.



"Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом", - сказала она.