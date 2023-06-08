



Власти России стали чаще использовать термин "война", - Reuters

Российские власти, включая президента Владимира Путина, все чаще и чаще используют термин "война". Об этом 8 июня пишет Reuters.

Отмечается, что 24 февраля 2022 года, вторгаясь в Украину, Путин употребил эвфемизм, называя свое вторжение "специальной военной операцией", которого в основном придерживались в Кремле, а также российские министры и государственные СМИ.

Но в ответ на атаку беспилотников на Москву российский президент на прошлой неделе четырежды употребил слово "война" в отношении Украины.

"Что бы мы ни говорили, они всегда будут возлагать вину на Россию, но это неправильно: не мы развязали эту войну, повторюсь, в 2014 году - киевский режим развязал войну на Донбассе", - заявил Путин.



В День Победы - 9 мая - глава Кремля сказал собравшимся на Красной площади: "Против нашей Родины снова развязана настоящая война".



В последние месяцы министр обороны Сергей Шойгу, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков публично используют слово "война".



В частном порядке и российская элита происходящее называет войной, отмечает Reuters.



Издание пишет, что "признание вероломного вторжения, пусть даже публичное, дает широкое представление о том, как изменилось восприятие Кремля, и может дать представление о том, каким окажется будущее после более чем 15 месяцев войны - самой кровопролитной в Европе со времен Второй мировой войны".



"Не менее впечатляет то, что, похоже, Путин и тамошняя элита идут вразрез со своими собственными правилами", - сказал некий западный дипломат в Москве.





