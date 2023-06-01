



Власти РФ опровергли информацию о прорыве ВСУ в белгородскую область

В оперштабе Белгородской области опровергли информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении.



В ведомстве отметили, что ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении.



«Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в заявлении.



В оперштабе заявили, что обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя.



Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что число пострадавших в результате обстрела Шебекина украинскими военными выросло до пяти.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».