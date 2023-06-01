Власти РФ опровергли информацию о прорыве ВСУ в белгородскую область
В оперштабе Белгородской области опровергли информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении.
В ведомстве отметили, что ряд Telegram-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении.
«Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — говорится в заявлении.
В оперштабе заявили, что обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что число пострадавших в результате обстрела Шебекина украинскими военными выросло до пяти.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с обстрелами Белгородской области достаточно тревожная, в связи с происходящим «принимаются меры».