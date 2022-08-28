



"Власти" Крыма вывезли семьи с полуострова

Так называемые власти Крыма вывезли свои семьи с аннексированного полуострова.

Об этом сообщил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев в комментарии "Крым.Реалии".

"Настроения, разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ тоже вывезли своих людей. Это хороший признак", - сказал он.

Джемилев подчеркнул, что крымские татары, между тем, ходят друг в другу гости и пьют кофе по случаю благоприятной вести.