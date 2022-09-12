



"Власти" Херсона: никто не собирается сдавать город

Замглавы "ВГА Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что находится в Херсоне, а также уверил, что никто не собирается сдавать город.



"Херсон есть и будет русским городом. Никто не собирается сдавать город и тем более отступать", - заявил он.



По словам Стремоусова, "по периметру Херсонской области министерством обороны РФ выстроены линии защиты и ничего городу Херсону и Херсонской области не угрожает".



Также представитель "властей" Херсона высказался о ситуации в Харьковской области.



"Касательно ситуации в Харьковской области, многие из нас находятся в недоумении относительно происходящей ситуации. Время всё расставит на свои места и мы обязательно получим ответы на интересующие нас вопросы", - написал он.



