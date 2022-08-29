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"Власти" Херсона: "Никаких наступлений нет и не существует"
29.08.2022 18:52 Ольга Белозерова

"Власти" Херсона: "Никаких наступлений нет и не существует"

Кирилл Стремоусов, "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области, опроверг заявления о том, что украинские войска наступают на Херсонском направлении.

Подобные заявления он назвал "истерией на уровне фейков", сообщают РИА-Новости.

"Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует", - заявил Стремоусов.

Ранее появилась информация, что ВСУ атакуют от Кривого Рога в направлении Новой Каховки. 

 

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