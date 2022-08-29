



"Власти" Херсона: "Никаких наступлений нет и не существует"

Кирилл Стремоусов, "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области, опроверг заявления о том, что украинские войска наступают на Херсонском направлении.



Подобные заявления он назвал "истерией на уровне фейков", сообщают РИА-Новости.



"Нет никакого продвижения, это истерия на уровне фейков. Запад требует конкретных действий, а Зеленский не в состоянии что-то предпринять, поэтому и обстреливают мирное население. Никаких наступлений нет и не существует", - заявил Стремоусов.



Ранее появилась информация, что ВСУ атакуют от Кривого Рога в направлении Новой Каховки.



