



Владимир Рогов: опасности для Запорожской АЭС нет

Никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.



"Пока никакой критической опасности для АЭС не представляет. Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе - это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции", - сказал Рогов.

Также Рогов добавил, что подрыва на станции не было.