Новости » События в Украине
Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: названы даты
25.08.2022 18:46 Ольга Белозерова

Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: названы даты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет совершить визит на Запорожскую АЭС в городе Энергодар (находится под контролем сил РФ)до 5 сентября.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что МАГАТЭ планировало нанести визит на ЗАЭС еще до начала войны и совершить первую за 16 лет проверку. Поездка была запланирована как раз на сентябрь 2022 года. Источники утверждают, что в МАГАТЭ хотят совершить визит до 5 сентября, чтобы объединить две проверки. 

Изначально специалисты МАГАТЭ хотели убедиться в том, что запасы обогащенного урана не исчезли. Однако, привлечение в делегацию специалистов по безопасности позволит МАГАТЭ, потенциально, провести оценку последствий обстрелов ЗАЭС. Эти выводы, пишет Bloomberg, можно будет использовать для привлечения виновных к ответственности. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы