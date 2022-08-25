



Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: названы даты

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет совершить визит на Запорожскую АЭС в городе Энергодар (находится под контролем сил РФ)до 5 сентября.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Отмечается, что МАГАТЭ планировало нанести визит на ЗАЭС еще до начала войны и совершить первую за 16 лет проверку. Поездка была запланирована как раз на сентябрь 2022 года. Источники утверждают, что в МАГАТЭ хотят совершить визит до 5 сентября, чтобы объединить две проверки.



Изначально специалисты МАГАТЭ хотели убедиться в том, что запасы обогащенного урана не исчезли. Однако, привлечение в делегацию специалистов по безопасности позволит МАГАТЭ, потенциально, провести оценку последствий обстрелов ЗАЭС. Эти выводы, пишет Bloomberg, можно будет использовать для привлечения виновных к ответственности.



