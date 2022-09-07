



Видео: В Бердянске взорвали российского полковника

Комендант Бердянска госпитализирован после взрыва его автомобиля у здания назначенной РФ администрации города

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"В самом центре Бердянска, возле здания военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении телеграм-канала администрации.



Артем Бардин - полковник российской армии. Согласно инофрмации в социлальных сетях ему отровало ноги. По другой версии, он сконгчался от подученных ранений в больнице.

