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Видео: В Бердянске взорвали российского полковника
07.09.2022 11:27 Аркадий Бочаровский

Видео: В Бердянске взорвали российского полковника

Комендант Бердянска госпитализирован после взрыва его автомобиля у здания назначенной РФ администрации города
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"В самом центре Бердянска, возле здания военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении телеграм-канала администрации.

Артем Бардин - полковник российской армии. Согласно инофрмации в социлальных сетях ему отровало ноги. По другой версии, он сконгчался от подученных ранений в больнице.
 

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