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Видео: РФ обстреляла Дружковку
03.01.2023 07:58 Аркадий Бочаровский

Видео: РФ обстреляла Дружковку

Армия России уничтожили ледовую арену "Альтаир" в Дружковке – домашний стадион хоккейного клуба "Донбасс". Об этом сообщает пресс-служба ХК.

Ракетный удар по центру Дружковки и Яковлевке РФ нанесла ночью 2 января, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Ранены два человека.

В результате ударов была уничтожена ледовая арена "Альтаир" – с 2014 года она была домашним стадионом для ХК "Донбасс". На ее базе работала ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию, арена принимала соревнования, мероприятия и была местом отдыха в Дружковке.

 

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