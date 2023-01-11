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Видео Пригожина в соляной шахте Соледара
11.01.2023 14:01 Аркадий Бочаровский

Видео Пригожина в соляной шахте Соледара

В российских СМИ опубликовано видео Е. Пригожина в соляной шахте Соледара.

На видео показано, как бойцы ЧВК и их руководитель Евгений Пригожин находятся в захваченной шахте, расположенной ближе к западным окраинам Соледара. В шахте были найдены схроны украинских войск с боеприпасами.

«У нас над головой где-то километра два уже украинцы стоят, ну ничего — это всё временно», — говорит на видео один из бойцов Пригожину.

В ответ Пригожин предлагает дойти до украинских военных.

Ранее Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котёл, в котором ведутся бои.

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