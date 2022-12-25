



Вице-президент Еврокомиссии: "Россия - полный изгой, Путин уже проиграл"

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что президент России находится в таком же положении, как и Адольф Гитлер в 1943 году, когда он уже проиграл войну, но боевые действия продолжались.



Тиммерманс подчеркнул, что Россия сейчас является "полным изгоем". Об этом сообщает Nieuwsblad.



"Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно. Война стоит очень много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся по поводу устойчивости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами", - заявил он.