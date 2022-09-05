



Великобритания расширяет программу военного обучения украинцев

Великобритания значительно расширяет учебную программу, чтобы превратить потенциально десятки тысяч граждан Украины в солдат.



Об этом стало известно изданию Sky News.



Продолжительность боевого курса увеличена с трех недель до пяти, что позволяет проводить большую часть обучения в Великобритании, вдали от угрозы российских ракетных ударов.



Обучение, которое проходило на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Англии, уже прошли около 4700 военнослужащих.



Отмечается, что командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина нуждается в новых войсках для борьбы с вторжением России.



Министр обороны Британии Бен Уоллес сказал, что учебный курс "развивался быстро, и сейчас мы продлеваем его до пяти недель, чтобы обеспечить наилучшую возможную подготовку украинских солдат, которые скоро будут в активных боевых действиях".



"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им защитить свои дома от этого незаконного и неспровоцированного российского вторжения, и будем продолжать делать это столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем Украину", - подчеркнул он.