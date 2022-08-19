



Великобритания: Путин проигрывает информационную войну

Глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Россия проигрывает информационную войну в Украине и странах Запада.



В статье The Economist он подчеркнул, что планы России не оправдались как в наземном вторжении, так и в информационном поле.



"Использование страной наступательных киберинструментов было безответственным и неизбирательным. Их информационные операции оказались неуклюжими... А попытки российских военных уничтожить цифровую инфраструктуру Украины и посеять раздор с помощью кибервозможностей натолкнулись на стойкую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту", - подчеркнул Флеминг.



Он утверждает, что российская пропаганда стала одним из ключевых инструментов в создании хаоса в Украине и за ее пределами.



"Россия уже использовала этот сценарий раньше, в том числе в Сирии и на Балканах. Он направлен на то, чтобы посеять недоверие к источникам информации, исказить действия Украины и распространить ложные нарративы о причинах действий России", - указал глава спецслужбы и добавил, что западная разведка "пролила свет на подход российского государства".



“Пока президент (РФ Владимир) Путин полностью проигрывает информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира”, - заявил Флеминг.

