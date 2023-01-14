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Великобритания передаст Украине эскадрон танков - СМИ
14.01.2023 11:22 Ольга Белозерова

Великобритания передаст Украине эскадрон танков - СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового эскадрона.

Об этом сообщают сразу две британские газеты The Independent и The Sun со ссылкой на источники в правительстве. 

По данным прессы, в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

Риши Сунак, согласно информации СМИ, должен объявить о своем решении президенту Украины Владимиру Зеленскому уже сегодня, 14 января. По другим данным, объявление о передаче танков может быть сделано в понедельник, 16 января. 

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