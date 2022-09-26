



Заработало приложение Russian War Crimes

Заработала платформа сбора доказательств военных преступлений России в Украине, созданная по инициативе Офиса Генерального прокурора (www.warcrimes.gov.ua)



Офис Генерального прокурора вместе с украинскими и международными партнерами создал этот ресурс для надлежащего документирования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией в Украине.



"Если вы стали пострадавшим или свидетелем военных преступлений России – фиксируйте и присылайте доказательства!" призвали в Офисе генпрокурора, заверив, что предоставленная информация будет использована для привлечения к ответственности лиц, виновных в тяжких международных преступлениях, как в украинских судах, так и в Международном уголовном суде в Гааге и в специальном трибунале после его создания.



Всю информацию можно предоставлять как на сайте, так и в приложении RWC (Russian War Crimes), которое доступно как для IOS, так и для Android.







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