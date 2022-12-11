



"Вагнеровцы повторили подвиг Гастелло"

Экипаж самолета Су-24М, действовавшего в составе авиакрыла ЧВК «Вагнер» и сбитого под Бахмутом, "повторил подвиг легендарного пилота Николая Гастелло".



"Военкор" А.Симонов раскрыл детали гибели командира экипажа Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина. К



«Оценив обстановку, командир одного из штурмовых отрядов перенацелил экипаж Су-24М на бронетанковую колонну противника. Для нанесения удара нашим летчикам нужно было залететь на несколько километров за линию боевого соприкосновения. Изначально понимая все связанные с этим риски, экипаж принял решение на продолжение выполнения боевого полета и уничтожение вновь выявленной цели», — пишет Симонов.



Когда самолет разворачивался на боевой курс, по нему был нанесен удар из ПЗРК. Наблюдательный пост одного из отрядов штурмовиков передал командованию, что видит подрыв машины в воздухе и ее снижение в район колонны ВСУ.



«Из горящего Су-24М в радиоэфире прозвучала фраза «Встречайте, с…, Папу…», и через 5-7 секунд самолет врезался в скопление бронетехники ВСУ», — отмечает военкор.

