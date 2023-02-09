



Вагнер прекратил вербовку заключенных для участия в боевых действиях в Украине

Евгений Пригожин, владелец российской группы Вагнера, заявил журналистам в четверг, что наемная компания прекратила вербовку заключенных для участия в войне в Украине.



"Вербовка заключенных в группу Вагнера полностью прекращена. Все обязательства перед теми, кто сейчас работает у нас, выполняются", — сказал Пригожин. Он не назвал причину прекращения практики.



В среду независимое издание "Агентство" сообщило, что российские власти оказывали давление на заключенных, чтобы они присоединились к группе Вагнера, угрожая возбудить против них новые уголовные дела, а ранее на этой неделе независимый новостной сайт "Медиазона" опубликовал отчет, в котором подробно рассказывается о трудностях Вагнера с вербовкой заключенных в последние месяцы на фоне слухов о большом количестве потерь группы.