



В Запорожской АЭС сказали, кто контролирует обстрелы

Обстрелы Запорожской АЭС контролирует "Росатом".

Такое заявление сделал сотрудник ЗАЭС, передает ВВС.

"Да, они всегда знают, когда будет обстрел. Они всегда первыми эвакуируются с промплощадки, если становится горячо. Персонал "Росатома" во время обстрелов сидит в хранилищах", - сказал инженер.

По его словам, некоторые российские военные, утверждающие, что обстрелы ведут ВСУ, спокойно гуляют по территории, зная, что сами же россияне стреляют.

"Именно представители "Росатома" говорят своим военным, куда стрелять", - подчеркнул инженер.