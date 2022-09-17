



В захваченных районах Запорожской области местным угрожают казнью

Местным жителям захваченных районов Запорожской области угрожают смертной казнью за поддержку партизан.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на 17 сентября.

"Чувствуя движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом в самопровозглашенных "ЛДНР", где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь", - сказано в сообщении.