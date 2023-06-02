



В ВСУ заявили: главная цель в Бахмуте достигнута

Вооруженные Силы Украины достигли главной - они заставили "вагнеровцев" выйти из-под Бахмута. Сейчас россияне осуществляют ротацию и прикрывают свою деятельность мощным артиллерийским огнем. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый



По его словам, украинские военные истощили силы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте и заставили их сбежать с большими потерями.



"Мы достигли главного: мы истощили, убили их и заставили "Вагнера" убежать, и мы сейчас наносим мощные удары по их группировке. Войска, которые заходят вместо "Вагнера", мягко говоря, не очень стремятся это делать. Они знают, что было с их предшественниками, их моральное состояние далеко от оптимального", - отметил он в эфире "Общенационального телемарафона".



Череватый еще раз обратил внимание на тот факт, что россияне прикрывают свою ротацию мощным артиллерийским огнем. Только за эти сутки оккупанты 452 раза били из ствольной артиллерии и РСЗО по украинским позициям, совершили шесть авианалетов. При этом боестолкновений не было.



"Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары - 107 оккупантов уничтожено, 126 получили ранения, уничтожили вражеский БМП, семь орудий, самоходную артиллерийскую установку Пион, три полевых склада с боеприпасами и четыре военных автомобиля", - рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.



Рассказал Череватый и о том, что российские наемники понесли огромные потери. По данным западных медиа, потери ЧВК "Вагнер" составляют от 60 до 100 тысяч раненых и погибших бойцов. Он подчеркнул, что минимум 20 тысяч убитых оккупантов при попытке взять районный центр - это достаточно много.



Вместе с тем, продолжил Череватый, враг активизировался на Купянском и Лиманском направлениях, однако Силы обороны отбили все атаки российских оккупантов в течение суток. Однако "большое наступление", которое анонсировали россияне зимой, завершается и ограничилось попытками атаковать на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях.

"Бахмут, мы видим, в силу мощных потерь они вынуждены перегруппировываться, заменять группировки войск. На Купянско-Лиманском направлении – никаких существенных продвижений, они получили мощные потери. И все это сводится к главному результату – истощению врага и выбиванию его военного потенциала", - резюмировал спикер Восточной группировки войск ВСУ.