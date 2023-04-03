



В ВСУ опровергли заявления россиян о "захвате" Бахмута

Украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте. Российская армия далека от захвата города. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



Череватый подтвердил, что бои шли у здания городской администрации. После чего, как известно, владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что россияне "взяли город юридически", поскольку боевики якобы готовятся вывесить российский триколор на администрации Бахмута.



Однако спикер Восточной группировки войск подчеркивает, что российские войска далеки от захвата Бахмута. "Бахмут - украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого", - заявил Череватый.



Напомним, руководитель Офиса президент Андрей Ермак также подтвердил, что украинские защитники продолжают удерживать оборону в Бахмуте. Кроме того, украинские пограничники показали один из боев в Бахмуте и отметили, что продолжают находиться в городе.