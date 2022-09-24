



В Венгрии озвучили условия для решения "кризиса" в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто озвучил условия для решения "кризиса" в Украине.



В интервью РИА-Новости, Сийярто поделился мнением, что ситуацию в Украине не получится урегулировать, если США и РФ не достигнут договоренностей.



"Я считаю - хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция – но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция. ", - заявил венгерский политик.