



В Великобритании считают, что Китай должен побудить Россию уйти из Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин должен использовать поездку в Москву, чтобы побудить президента Владимира Путина вывести российские войска из Украины, заявил в пятницу пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака.



“Если Китай хочет сыграть подлинную роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, безусловно, приветствуем это”, — заявил пресс-секретарь журналистам.



“Мы ясно понимаем, что любое мирное соглашение, не основанное на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем и впредь призывать Китай, как и раньше, присоединиться к другим странам мира, призывая Путина вывести свои войска”, - сказал он.

