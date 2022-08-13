



В Урюпинске хоронят убитого в Украине начальника службы радиоэлектронной борьбы

В Волгоградской области в понедельник, 15 августа, в хуторе Попов простятся с 51-летним подполковником Вячеславом Проскуряковым. Он погиб в ходе "специальной операции" в Украине.



— В город пришла печальная весть — на Украине погиб подполковник Вячеслав Проскуряков. Ему был 51 год, — сообщают в мэрии Урюпинска. — Вячеслав родился в семье военного. Сам офицер проходил службу в дорожной бригаде Урюпинска. Выпускник Санкт-Петербургской академии связи имени маршала Буденного. Последняя должность — начальник службы радиоэлектронной борьбы. До спецоперации нес службу в Карачаево-Черкессии.