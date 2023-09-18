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​​​​​​​В Умани завершилось празднование Рош ха-Шана: хасиды уезжают
18.09.2023 12:59 Раиса Вовк

​​​​​​​В Умани завершилось празднование Рош ха-Шана: хасиды уезжают

Празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана в Умани подошло к концу. Паломники начали выезжать из города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"С 8 часов понедельника паломники-хасиды начали выезжать из города. Праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений", - говорится в сообщении. 

Для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в районе празднования иудейского Нового года спасателями постоянно проводились профилактические беседы с паломниками, в случае необходимости оказывалась помощь.

В местах массового скопления паломников осуществлялось круглосуточное дежурство семи постов ГСЧС, из которых 4 пожарно-спасательных, 2 водолазно-спасательных и пост мониторинга радиационной и химической обстановки.

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