



​​​​​​​В Умани завершилось празднование Рош ха-Шана: хасиды уезжают

Празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана в Умани подошло к концу. Паломники начали выезжать из города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



"С 8 часов понедельника паломники-хасиды начали выезжать из города. Праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений", - говорится в сообщении.



Для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в районе празднования иудейского Нового года спасателями постоянно проводились профилактические беседы с паломниками, в случае необходимости оказывалась помощь.



В местах массового скопления паломников осуществлялось круглосуточное дежурство семи постов ГСЧС, из которых 4 пожарно-спасательных, 2 водолазно-спасательных и пост мониторинга радиационной и химической обстановки.