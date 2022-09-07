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В Умани ввели новые запреты на время празднования Рош ха-Шана
07.09.2022 18:11 Раиса Вовк

В Умани ввели новые запреты на время празднования Рош ха-Шана

В Умани вводят дополнительные ограничения на празднование Рош ха-Шана. Они будут действовать с 19 по 30 сентября. Об этом сообщает Уманский городской совет.

Запрещена:

  • торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфицирующих средств);
  • продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ;
  • продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие, во избежание конфронтации между полицейскими и лицами, имеющими при себе макет огнестрельного оружия.
Напомни, в Умань Черкасской области уже приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. После 18 сентября должно прибыть до 10 тысяч верующих.

Ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак. 

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