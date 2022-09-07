В Умани ввели новые запреты на время празднования Рош ха-Шана
В Умани вводят дополнительные ограничения на празднование Рош ха-Шана. Они будут действовать с 19 по 30 сентября. Об этом сообщает Уманский городской совет.
Запрещена:
- торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфицирующих средств);
- продажа и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ;
- продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие, во избежание конфронтации между полицейскими и лицами, имеющими при себе макет огнестрельного оружия.
Ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.