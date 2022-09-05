



В Умани ожидают до 10 тысяч паломников-хасидов

После 18 сентября в город Умань (Черкасская область, Украина) должны прибыть до 10 тысяч паломников-хасидов. Уже более тысячи паломников приехали.



Об этом заявил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, сообщает "НВ".



Он отметил, что власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине из-за войны и просили не приезжать на празднование Рош а-Шана.



"Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли", - подметил Табурец.



Ранее Игорь Табурец сообщал, что в связи с прибытием паломников в Умань в городе с 19 по 30 сентября будут усилены меры безопасности.