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В Умани ожидают до 10 тысяч паломников-хасидов
05.09.2022 16:45 Ольга Белозерова

В Умани ожидают до 10 тысяч паломников-хасидов

После 18 сентября в город Умань (Черкасская область, Украина) должны прибыть до 10 тысяч паломников-хасидов. Уже более тысячи паломников приехали.

Об этом заявил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, сообщает "НВ"

Он отметил, что власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине из-за войны и просили не приезжать на празднование Рош а-Шана.

"Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли", - подметил Табурец.

Ранее Игорь Табурец сообщал, что в связи с прибытием паломников в Умань в городе с 19 по 30 сентября будут усилены меры безопасности. 

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