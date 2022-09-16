



В Умани ограничили доступ в места паломничества хасидов

С четверга, 15 сентября, в Умани ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов. Об этом сообщает представитель международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана Ирина Рыбницкая в Facebook.



Кроме того, в период с 19 по 30 сентября в городе будет запрещена продажа алкогольных напитков, пиротехники, ножей и игрушек, имитирующих оружие.

При этом паломники, смогут передвигаться по городу после начала комендантского часа только при сопровождении полиции.



По ее словам, хасидов предупредили об опасности, после чего происходит регистрация, где они подписывают документ о том, что проинформированы о ситуации в Украине.



"Следует отметить, что приедут наиболее религиозные паломники, так что празднование не будет таким, как в прошлых годах. Мы ожидаем, что в этом году паломничество будет более религиозным, то есть это не празднование, поскольку, прежде всего, для них Рош ха-Шана - это молитва", - пояснила Рыбницкая.



Напомним, в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. До этого хасидов просили не ехать в Украину ради собственной безопасности.





