



В Умани максимально усилят меры безопасности на Рош ха-Шана

МИД Израиля просит своих граждан не ехать в Украину на Рош ха-Шана из-за рисков, связанных с войной, но вряд ли все хасиды прислушаются к предупреждениям.



В Черкасской области полагают, что далеко не все хасиды прислушаются к предостережениям, и некоторые из них приедут в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, поэтому в Умани с 19 по 30 сентября будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.



Сообщается, что в этот период в городе будут действовать: запрет на проведение любых массовых мероприятий; запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий; усиление пропускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан; запрет на движение транспортных средств и парковку на отдельных участках улично-дорожной сети; ограничение доступа к местам паломничества.



Напомним, что МИД Израиля просил своих граждан не ехать в Украину на Рош ха-Шана из-за рисков, связанных с войной, об этом хасидов также просили МИД Украины и СБУ.