



Война хасидов не пугает: началось паломничество в Умань

В Умань Черкасской области начали прибывать хасидские паломники для празднования дня рождения цадика Раби Нахмана. Об этом сообщает полицию Черкасской области.



С 22 марта хасиды со всего мира, несмотря на войну, начали прибывать в Умань, где находится могила Раби Нахмана - основателя брацлавского хасидизма.

Чтобы обеспечить правопорядок, в городе работает сводный отряд, сформированный из работников различных служб. К нему присоединились полиция диалога, бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники и полицейские районного управления.



Отмечается, что на паломников распространяются все ограничения, связанные с военным положением. В частности, проверка документов на блокпостах и комендантский час, действующий с 5:00 до 23:00.



Напомним, несмотря на войну, в прошлом году в Умань приехали более 23 тысяч хасидов на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года.



