В Украину прибыли британские вертолеты Sea King

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину британских боевых вертолетов Sea King.



"Sea King из Великобритании прибыли в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет расширяться", - написал Резников.



Министр также поблагодарил своего британского коллегу Бена Уоллеса.





Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L