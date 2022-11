В Украину из Литвы прибыли бронетранспортеры М113

В Украину прибыла партия военной помощи от Литвы, а именно - 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены 120-мм минометами, а также боеприпасы.



Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла своего места назначения в Украине. Литва выполняет свои обязательства и в Украину отправлены 62 М113 разного назначения", - написал министр.





More military support from 🇱🇹 has reached its destination 🇺🇦. 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Lithuania fulfills its obligations and now 62 M113 of different purposes have been sent to Ukraine. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7