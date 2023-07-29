



ВСУ: потери РФ больше, чем во время войны в Афганистане

Россияне перебрасывают все силы на Бахмутское направление, чтобы попытаться удержать свои позиции. Между тем потери РФ уже превышают "цифры" советской армии во время войны в Афганистане.



Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире Freedom.



Как пояснил Череватый, Бахмутское направление и Бахмут имеет для россиян не только информационно-пропагандистское значение, но и военное.



Потери для армии 21-го века на направлении являются невероятными, поскольку Россия "положила" своих солдат уже больше, чем советская армия во время войны в Афганистане. Несмотря на то, что Россия продолжает перебрасывать туда силы, чтобы удержать позиции, украинская земля и дальше освобождается метр за метром.



"Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений", - рассказал Череватый.



