



В Украине заявили о получении 60 западных танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили 60 танков западного производства. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников во вторник, 30 мая.



"В коалицию [по поставкам танков] Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60", — сообщил он в интервью медиагруппе Funke.



Резников отметил, что Франция поставила Украине колесные танки AMX-10RC, Великобритания — Challenger, а США — Abrams.