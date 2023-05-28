



В Украине заявили о перехвате в мае 300 российских БПЛА иранского производства

По данным Минобороны, на сегодняшний день Россия потеряла более 2900 беспилотников в войне с Украиной.



Согласно данным ВВС Украины, опубликованным в Telegram и социальных сетях, в мае украинские ПВО также перехватили более 300 беспилотников.



Украина заявила, что к 1 мая Россия уже потеряла 2476 беспилотников. Некоторые из беспилотников, которые Россия потеряла в Украине, не обязательно были сбиты средствами ПВО, а некоторые из них являются меньшими беспилотниками-разведчиками.



Самые опасные беспилотники, которые использовала Россия, — это дроны-камикадзе "Шахед" иранской разработки , которые Москва импортировала и использовала в течение последнего года.



За последние несколько недель Россия усилила атаки на Киев. Это связано с ожидаемым украинским наступлением.



Москва, похоже, хочет терроризировать столицу Украины. Хотя большинство беспилотников и ракет перехватываются украинской ПВО, тем не менее беспилотники могут вызывать ужас у гражданского населения из-за сирен воздушной тревоги и взрывов в небе вовремя перехватов.



ВВС Украины публикуют данные о количестве перехваченных беспилотников и ракет. Эти данные обычно публикуются онлайн и в различных украинских СМИ, а также в Telegram-канале. Согласно обзору данных, в мае Украина перехватила 309 беспилотников. Большинство из них было перехвачено. Это свидетельствует о том, что украинская ПВО со временем становится все более опытной. Украина использует различные средства ПВО, некоторые из них поставляются с Запада, например, системы Patriot и IRIS-T.



Потеря Россией такого количества беспилотников могла бы истощить запас беспилотников иранской разработки, если бы не приобретение еще сотни беспилотников: разновидности "Шахед 131" и "Шахед 136".



В февральских сообщениях указывалось, что Россия хочет производить эти беспилотники на месте . Пока неизвестно, работает ли этот объект и сколько дронов он может производить. Эти беспилотники относительно дешевы в производстве.



В прошлом году считалось, что Россия уже использовала сотни таких беспилотников.



В середине мая США указали, что Россия требует от Ирана дополнительных беспилотников. Она уже использовала около 400 беспилотников, поставленных Тегераном. Применение беспилотников не сработало, что также демонстрирует общую несостоятельность иранских беспилотников. Иранские беспилотники могут быть перехвачены средствами ПВО.



"Иран также продолжает поставлять России односторонние атакующие БПЛА (беспилотные летательные аппараты). С августа Иран предоставил России более 400 БПЛА, в основном типа "Шахед", — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, согласно сообщению PBS.







