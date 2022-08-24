



В Украине заявили, что одержат победу в переговорах с РФ

Глава украинской делегации на переговорах с РФ и лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине одержит победу в переговорах с РФ.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"На первом этапе мы точно победили, даже они это признают. Сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему? Потому что это зависит полностью, напрямую от успехов наших Вооруженных сил. Как только будут успехи, я думаю, мы победим и на втором этапе", - заявил Арахамия, рассуждая о процессе переговоров.



По его словам, в том, что касается желания продолжить переговорный процесс, со стороны РФ есть "медленное прощупывание почвы". Арахамия отметил, что РФ подает сигналы, спрашивая, готова ли Украина к переговорам.



По мнению Арахамии, это связано с успехами ВСУ, событиями в Крыму, а также тем, что жители захваченных территорий не хотят сотрудничать с РФ.



"Они понимают, что с этим много проблем и хотят найти момент для того, чтобы переговорная позиция была более сильной", - подчеркнул он.