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В Украине заявили, что одержат победу в переговорах с РФ
24.08.2022 17:56 Ольга Белозерова

В Украине заявили, что одержат победу в переговорах с РФ

Глава украинской делегации на переговорах с РФ и лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украине одержит победу в переговорах с РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"На первом этапе мы точно победили, даже они это признают. Сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему? Потому что это зависит полностью, напрямую от успехов наших Вооруженных сил. Как только будут успехи, я думаю, мы победим и на втором этапе", - заявил Арахамия, рассуждая о процессе переговоров.

По его словам, в том, что касается желания продолжить переговорный процесс, со стороны РФ есть "медленное прощупывание почвы". Арахамия отметил, что РФ подает сигналы, спрашивая, готова ли Украина к переговорам. 

По мнению Арахамии, это связано с успехами ВСУ, событиями в Крыму, а также тем, что жители захваченных территорий не хотят сотрудничать с РФ.

"Они понимают, что с этим много проблем и хотят найти момент для того, чтобы переговорная позиция была более сильной", - подчеркнул он. 

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