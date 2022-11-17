



В Украине заведены дела на тысячи предателей

Государственное бюро расследований расследует на сегодня сотни дел предателей и коллаборантов. Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.



С начала российской агрессии ГБР расследует почти 1100 производств по предателям и коллаборантам, сообщили в пресс-службе ГБР.



"В целом с 24 февраля 2022 года ГБР расследует 1 098 преступлений против основ национальной безопасности, а именно: 899 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины), 158 уголовных производств - по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины), десять уголовных производств – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК) и другие", – говорится в сообщении.



По результатам работы ГБР 436 фигурантам уже сообщено о подозрении, 286 человек объявлены в розыск, 1 224 человека проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности. По этим статьям уже направлено в суд 94 производства.



Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.



Напомним, что с