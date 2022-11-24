



В Украине вернулись к работе все АЭС

Запорожская АЭС после обесточивания в результате российской ракетной атаки получила питание собственных потребностей от энергосистемы Украины. На энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС проводятся пусковые операции. Об этом сообщает Энергоатом.



Как известно, 23 ноября в результате снижения частоты в энергосистеме из-за повреждения энергоинфраструктуры произошло срабатывание аварийной защиты на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. Все энергоблоки этих станций автоматически отключены от электросети.



"Временно оккупированная Запорожская АЭС, не работающая с сентября этого года, перешла в режим полного блэкаута с запуском всех дизель-генераторов. Таким образом, впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики все энергоблоки АЭС были отключены", - заявили в Энергоатоме.



Отмечается, что подобная ситуация предусмотрена регламентами эксплуатации атомных станций, которые оборудованы надежными системами безопасности, а персонал имеет необходимый уровень квалификации и знаний для оперативного реагирования.



Вместе с тем, существует реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы, несущих обстрелы всей территории Украины российскими крылатыми и баллистическими ракетами, и огромный риск поражения атомных станций.



Сообщается, что по состоянию на 12:17 Запорожская АЭС получила питание собственных потребностей от энергосистемы Украины. Все дизель-генераторы отключены и переведены в чередование. На энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС проводятся пусковые операции.



"В течение дня при готовности энергосистемы блоки этих станций будут подключены к электросети, поставки электроэнергии для нужд наших граждан и экономики страны будут возобновлены", - отметили в Энергоатоме.