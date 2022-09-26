



В Украине убит начальник ракетных войск и артиллерии 35-й армии

В Рязанской области простились с двумя офицерами, погибшими во время "спецоперации". Об этом сообщили «Рязанские ведомости».



Траурные мероприятия прошли в Рязани в воскресенье, 25 сентября. Прощались с полковником Борисом Тотиковым, начальником ракетных войск и артиллерии в/ч 62825 (35 ОВА), гвардии капитаном Олегом Лебедевым, начальником автомобильной службы в/ч 74268 (234 ДШП Псковской дивизии).



На мероприятиях соблюдались все воинские почести. В них участвовали представители облправительства, мэрии, Рязанского военного гарнизона, епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих. Соболезнования выразил губернатор региона Павел Малков.



