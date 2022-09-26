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В Украине убит начальник ракетных войск и артиллерии 35-й армии
26.09.2022 19:39 Аркадий Бочаровский

В Украине убит начальник ракетных войск и артиллерии 35-й армии

В Рязанской области простились с двумя офицерами, погибшими во время "спецоперации". Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Траурные мероприятия прошли в Рязани в воскресенье, 25 сентября. Прощались с полковником Борисом Тотиковым, начальником ракетных войск и артиллерии в/ч 62825  (35 ОВА), гвардии капитаном Олегом Лебедевым, начальником автомобильной службы в/ч 74268 (234 ДШП Псковской дивизии).

На мероприятиях соблюдались все воинские почести. В них участвовали представители облправительства, мэрии, Рязанского военного гарнизона, епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих. Соболезнования выразил губернатор региона Павел Малков.

 

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