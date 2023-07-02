



В Украине точно знают, как избежать теракта на Запорожской АЭС

Мировые лидеры должны предупредить Россию о том, что любой теракт на территории ЗАЭС будет приравнен к использованию тактического ядерного оружия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"От теракта на крупнейшей атомной станции Европы нас отделяет только одно общее публичное заявление от лидеров глобального мира: "Любая российская провокация на ЗАЭС мгновенно будет приравнена к использованию тактического ядерного оружия с соответствующими конкретными последствиями", - отметил Подоляк в Twitter.



В то же время он констатирует, что сейчас Украина слышит от международного сообщества лишь "абсолютную и красноречивую тишину".



Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к выбросу радиации.



По данным разведки, агрессоры провели дополнительное заминирование пруда-охладителя на атомной станции. Украина уже подготовила план эвакуации жителей нескольких областей на случай, если Россия совершит теракт на ЗАЭС.